«Божественная комедия» Данте предсказала последствия падения астероида на Землю

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Ученые обнаружили в средневековой поэме описание физических процессов, характерных для столкновения планеты с космическим телом.

Данте предсказал последствия падения астероида на Землю

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В знаменитой поэме «Боественная комедия» Данте Алигьери зашифрованы точные научные сведения о последствиях катастрофического удара астероида. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Доктор Тимоти Бербери из Университета Маршалла утверждает, что описание девяти кругов преисподней, созданное в XIV веке, фактически моделирует планетарный удар за полтысячи лет до появления научной метеоритики.

Исследователь отмечает, что Данте интуитивно воспринимал падение Люцифера как столкновение высокоскоростного объекта с Южным полушарием Земли.

«Другие источники, такие как Библия, упоминают о падении Сатаны, но Данте был первым, кто продумал геологические последствия этого события», — пояснил Бербери.

Согласно гипотезе ученого, преисподнюю следует рассматривать как своего рода мысленный эксперимент, где автор анализирует столкновение огромной массы с земной корой.

В тексте описывается гигантская воронка в форме конуса, возникшая от удара, что поразительно совпадает с внешним видом реальных метеоритных кратеров.

Например, кратер Чикшулуб в Мексике, оставшийся после астероида, погубившего динозавров, имеет схожую террасную структуру. Современные астрономы наблюдают точно такие же ступенчатые хребты в местах падения метеоритов на Марсе и Луне, какие Данте описал в виде девяти ярусов своего Ада.

Несмотря на то что в XIV веке «падающие звезды» считались лишь атмосферным явлением, Алигьери сумел предсказать физику пробоя земной коры.

Доктор Бербери подчеркивает, что Данте не был ученым в современном смысле слова и не считал Сатану объектом из космоса, работая в рамках аристотелевских представлений.

Однако поэт отошел от канонов своего времени, предположив, что нечто, упавшее с небес, способно вызвать столь масштабные геологические изменения. Это делает его видение предтечей изучения метеоров, которое официально оформилось как наука только в 1833 году после наблюдения мощного Леонидного дождя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:50
«Мы можем сделать все»: Ирина Шейк обратилась к матерям
20:30
Опасная ловушка: почему вейпинг вызывает более тяжелую зависимость, чем сигареты
20:23
На Украине допустили, что Трамп «продавит» Зеленского по вопросу Донбасса
20:00
«Божественная комедия» Данте предсказала последствия падения астероида на Землю
19:40
Хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя 12 лет
19:30
Скрытая угроза: почему обычная боль в спине может быть симптомом рака

Сейчас читают

На Тенерифе создали «мертвую зону» для эвакуации людей с хантавирусного лайнера
Опасный хлеб: как привычные углеводы незаметно разрушают метаболизм
Значительный потенциал: восстанавливаются ли легкие после отказа от курения
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео