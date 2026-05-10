«Божественная комедия» Данте предсказала последствия падения астероида на Землю

В знаменитой поэме «Боественная комедия» Данте Алигьери зашифрованы точные научные сведения о последствиях катастрофического удара астероида. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Доктор Тимоти Бербери из Университета Маршалла утверждает, что описание девяти кругов преисподней, созданное в XIV веке, фактически моделирует планетарный удар за полтысячи лет до появления научной метеоритики.

Исследователь отмечает, что Данте интуитивно воспринимал падение Люцифера как столкновение высокоскоростного объекта с Южным полушарием Земли.

«Другие источники, такие как Библия, упоминают о падении Сатаны, но Данте был первым, кто продумал геологические последствия этого события», — пояснил Бербери.

Согласно гипотезе ученого, преисподнюю следует рассматривать как своего рода мысленный эксперимент, где автор анализирует столкновение огромной массы с земной корой.

В тексте описывается гигантская воронка в форме конуса, возникшая от удара, что поразительно совпадает с внешним видом реальных метеоритных кратеров.

Например, кратер Чикшулуб в Мексике, оставшийся после астероида, погубившего динозавров, имеет схожую террасную структуру. Современные астрономы наблюдают точно такие же ступенчатые хребты в местах падения метеоритов на Марсе и Луне, какие Данте описал в виде девяти ярусов своего Ада.

Несмотря на то что в XIV веке «падающие звезды» считались лишь атмосферным явлением, Алигьери сумел предсказать физику пробоя земной коры.

Доктор Бербери подчеркивает, что Данте не был ученым в современном смысле слова и не считал Сатану объектом из космоса, работая в рамках аристотелевских представлений.

Однако поэт отошел от канонов своего времени, предположив, что нечто, упавшее с небес, способно вызвать столь масштабные геологические изменения. Это делает его видение предтечей изучения метеоров, которое официально оформилось как наука только в 1833 году после наблюдения мощного Леонидного дождя.

