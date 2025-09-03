Ким Че Ын назвал помощь России братским долгом КНДР

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Глава Республики благодарен Путину за высокую оценку роли корейских солдат в освобождении Курской области.

«Помогать России — наш братский долг»

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Помогать России — братский долг КНДР. Об этом заявил лидер государства Ким Чен Ын в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

«Помогать России — наш братский долг», — сказал Ким Чен Ын.

Он выразил благодарность Путину за высокую оценку вклада корейских солдат в освобождение Курской области. Лидер КНДР также подчеркнул, что отношения между странами «развиваются во всех сферах».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Парад в Пекине прошел блестяще. Так его описал Путин во время переговоров с корейским коллегой. Президент РФ также заявил, что очень рад встретиться с Ким Чен Ыном в столице Китая.

В последнее время отношения между КНДР и Россией приобрели особый союзнический характер, участие корейской армии в освобождении Курской области — тому подтверждение. Этот шаг — инициатива Ким Чен Ына. Солдаты проявили мужество в сражении.

