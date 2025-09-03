Путин: Парад в Пекине прошел блестяще

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

В последнее время отношения между РФ и КНДР приобрели особый союзнический характер.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Парад в Пекине прошел блестяще. Об это заявил президент РФ Владимир Путин во время двусторонних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

Российский лидер отметил, что очень рад встретиться с Ким Че Ыном в столице Китая. Путин подчеркнул: отношения между странами сильно изменились за последнее время, приобрели особый союзнический характер.

Президент РФ напомнил, что спецподразделения армии КНДР приняли внесли свой вклад в освобождение Курской области. Этот шаг — инициатива Ким Чен Ына. Путин рассказал, что военные КНДР продемонстрировали мужество в сражении за Курскую область. Это в полной мере соответствует договору между РФ и КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин приехал на торжественный прием после парада в Пекине. Место проведения мероприятия — Дом народных собраний. Кремль обнародовал фото на которых ихображен момент прибытия главы государства в странуи стал с инсталляцией в виде Китаской стены.

