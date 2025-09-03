На остров Русский в рамках ВЭФ приехали эксперты из 70 стран

На полях форума запланированы сотни сессий. На остров Русский приехали эксперты из 70 стран. Гостей встречает улица Дальнего Востока. На ней представлены достижения нашей науки и техники, новейшие роботы и уникальные беспилотники.

Сотни человек в первый день Восточного экономического форума посетили «Дом Сокола» и увидели одну из самых дорогих в мире птиц. Удивляют также стенды регионов на площадке федерального университета. Все покажут корреспонденты «Известий» Мэри Бадунц и Евгений Подтергера.

Ярко, красочно и громко. На острове Русский начинает работать десятый юбилейный Восточной экономический форум. Десятки людей развернули огромную георгиевскую ленту и торжественным маршем проходят к главной сцене. Это в честь 80-летия Великой Победы. Стяг несут герои СВО и участники президентской программы «Герои Приморья».

Раз в году, в дни проведения Восточного экономического форума, на карте острова Русский появляется улица Дальнего Востока. Здесь представлены края и области. Пройти мимо невозможно: в каждом из них что-то интересное и необычное.

Амурская область предлагает познакомиться с роботом Гошей. В регионе суровый климат, видимо, поэтому он в ушанке. Но главное тут — транспортные проекты между Россией и Китаем.

Настоящий полетный полигон организовал Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН». Это самый сложный дрон в управлении. Пульт очень чувствительный и реагирует на малейшее прикосновение.

В Доме сокола» делегация из Катара. Очень заинтересованы нашими птицами. Соколы во все времена были одним из самых ценных подарков. В рамках форума уже третий год поддерживают сохранение и популяризацию хищных птиц.

«Я держу у себя на руках 20 тысяч долларов, и это не предел. Самые дорогие соколы — это вид белый кречет. Их стоимость зависит от разных факторов, и цена может доходить до 250 тысяч долларов», — рассказала корреспондент.

В среду Восточный экономический форум только стартовал. Первые дискуссии уже состоялись, всего их будет сотни. О чем будут говорить на деловых встречах — расскажет Евгений Подтергера.

Вся деловая программа ВЭФ сосредоточена в трех главных корпусах Дальневосточного федерального университета. С порога гости погружаются в основную повестку форума — глобальное развитие российского Дальнего Востока.

Вот студенты придумали технологию для аквафермы, где за рыбой следит искусственный интеллект. Нейросеть оценивает состояние осетров и определяет их режим дня, взвешивает и кормит.

На стендах министерств и ведомств тоже кипит работа. Генеральная прокуратура принимает бизнесменов. Предприниматели могут поделиться проблемами и получить консультацию. Во Владивосток на форум прилетели делегации из более чем 70 стран.

Восточный экономический форум за десять лет доказал свою эффективность — десятки тысяч бизнес-договоров и соглашений. И как результат — почти 170 тысяч рабочих мест.

«Мировая экономика сейчас находится на грани. Мы наблюдаем переход от однополярного к многополярному миру. Это лишь вопрос времени, и этот процесс не остановить. Она уже перешла эту грань, теперь вопрос в том, насколько быстро она упадет и развалится. Так что Россия — страна с наибольшими ресурсами», — отметил политолог Марк Лоу.

Первые интервью уже состоялись в мобильной студии «Известий», которая все дни форума работает здесь, на острове Русском. Актуальная российская информационная повестка и детали ключевых решений, которые звучат на Восточном экономическом форуме — от первых лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.