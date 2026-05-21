Бросила велосипед у реки: в Тульской области вторые стуки ищут трехлетнюю девочку

В Тульской области вторые стуки ищут трехлетнюю девочку

В Тульской области уже вторые сутки продолжаются поиски трехлетней девочки, которая пропала в поселке Дубна. Она вышла из дома на улице Калинина покататься на беговеле и бесследно исчезла.

Сначала родственники пытались найти ребенка самостоятельно, однако спустя время к поискам подключились волонтеры, спасатели, сотрудники полиции и следователи. Позже в СУ СК России по Тульской области сообщили о возбуждении уголовного дела.

Особую тревогу у поисковиков вызвала находка, обнаруженная в нескольких километрах от дома малышки. Беговел нашли в лесистой местности возле реки, которую местные жители называют «Овечья губа». После этого к месту срочно направили водолазов.

По словам местных жителей, течение в этом районе очень сильное, поэтому спасатели начали обследование водоема. Одновременно территорию продолжают прочесывать волонтеры и кинологи. Родственники девочки рассказали, что специалисты используют в том числе тепловизоры, надеясь обнаружить ребенка живой.

При этом рассматривается и другая версия произошедшего. Не исключено, что девочка могла оставить беговел и уйти дальше пешком.

Известно, что на момент исчезновения девочка была одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии. Рост ребенка — около 98 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.

Поиски продолжаются без остановки уже несколько часов. Спасатели обследуют лес, береговую линию и близлежащие территории, а местных жителей просят сообщать любую информацию, которая может помочь найти ребенка.

