«Разумное понижение»: Ведяхин спрогнозировал изменение ключевой ставки на 2%

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 114 0

Это — необходимая мера для возобновления экономического цикла.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ведяхин: разумным решением станет понижение ключевой ставки еще на 2%

Разумным решением для экономики будет понижение ставки еще на 2% на ближайшем заседании. Об этом заявил «Известиям» первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«Мы видим замедление, начало замедления экономики. Считаем, что на этих сигналах разумным для экономики будет понижение ставки на ближайшем заседании на 200 базисных пунктов, то есть на 2%», — предположил он.

Ведяхин надеется, что до конца 2025 года ставка не повысится выше 14-15%. При этом он отмечает, что подобные показатели «тоже очень сложные для того, чтобы экономика начала новый инвестиционный цикл». Причина в том, что на высокой ставке большая часть инвестиционных проектов, в частности — крупнейшие из них, были заморожены.

«Чтобы запустить заново инвестиционный цикл для среднего проекта нужен год, девять месяцев, 12 месяцев. Для крупного — от полутора до трех лет. Поэтому эти проекты делаются на ставке около 12% годовых», — объяснил Ведяхин.

Из этого следует, что необходимый для возобновления экономического цикла показатель — 12% и ниже.

«Искренне надеюсь, что она будет у нас в следующем году», — заключил Ведяхин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как регионы России укрепляли самостоятельность в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Грандиозное шествие: как прошел самый масштабный в мире парад в Пекине
12:13
Уход корюшки и гибель нерп: чем грозит потепление воды в Ладоге
12:05
«Красный шелк» выйдет в широкий прокат в Китае с 4 сентября
12:01
Захарова: мир столкнулся бы с реинкарнацией нацизма, если бы не РФ и Китай
11:50
«Отвратительно сосется»: Егор Крид прокомментировал свой «эротический» номер
11:36
Нет времени на депрессию: Мария Погребняк рассказала о буднях многодетной мамы

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025