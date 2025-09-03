«Разумное понижение»: Ведяхин спрогнозировал изменение ключевой ставки на 2%

Ведяхин: разумным решением станет понижение ключевой ставки еще на 2%

Разумным решением для экономики будет понижение ставки еще на 2% на ближайшем заседании. Об этом заявил «Известиям» первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«Мы видим замедление, начало замедления экономики. Считаем, что на этих сигналах разумным для экономики будет понижение ставки на ближайшем заседании на 200 базисных пунктов, то есть на 2%», — предположил он.

Ведяхин надеется, что до конца 2025 года ставка не повысится выше 14-15%. При этом он отмечает, что подобные показатели «тоже очень сложные для того, чтобы экономика начала новый инвестиционный цикл». Причина в том, что на высокой ставке большая часть инвестиционных проектов, в частности — крупнейшие из них, были заморожены.

«Чтобы запустить заново инвестиционный цикл для среднего проекта нужен год, девять месяцев, 12 месяцев. Для крупного — от полутора до трех лет. Поэтому эти проекты делаются на ставке около 12% годовых», — объяснил Ведяхин.

Из этого следует, что необходимый для возобновления экономического цикла показатель — 12% и ниже.

«Искренне надеюсь, что она будет у нас в следующем году», — заключил Ведяхин.

