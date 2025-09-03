Захарова: мир столкнулся бы с реинкарнацией нацизма, если бы не РФ и Китай

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

История Второй мировой войны была бы так сильно искажена, что по всему миру уже развивались бы фашистские стяги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Мир мог бы столкнуться с реинкарнацией нацизма, если бы не усилия России и Китая по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала парад в Пекине, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией.

«Без нашей позиции, я вас уверяю, мы бы уже не узнали историю Второй войны. Она была бы искажена до такой степени, что по всему миру, наверное, бы уже развивались нацистские стяги. И я не утрирую, вы еще увидите попытки… Реинкарнация духа Гитлера и нацизма, и фашизма. Уже эти проявления есть», — сказала Захарова на полях ВЭФ.

Она добавила, что Россия и Китай достойно почтили память предков, отстоявших 80 лет назад человечество и человечность. По мнению Захаровой, сотрудничество держав в сфере международной политики — плоды уроков XX века. Цель международной политики стран — предотвратить попытки оправдания фашизма и нацизма.

Парад в Пекине — поистине историческое событие. Оно отражает не только величие церемоний и прочную связь государств с прошлым, но и их ответственность за сохранение правды о Второй мировой войне, отметила Захарова.

