Захарова: Запад не хочет работать с причинами украинского конфликта

Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Лидеры ЕС делают все, чтобы отсрочить процесс его урегулирования.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Запад не готов или не хочет работать с первопричинами кризиса на Украине. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На Западе не готовы, или не хотят, или не могут начать работать с первопричинами кризиса», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что лидеры ЕС делают все, чтобы отвлечь внимание общественности от украинского конфликта и отсрочить процесс его урегулирования. По мнению Захаровой, приоритетом в нынешней ситуации должен быть скрупулезный и пошаговый подход к устранению кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова прокомментировала высказывания вице-президента США об уступках России. Она отметила, что слова вице-президента США Джей Ди Вэнса стоит запрашивать у американской стороны. РФ регулярно обозначает свои подходы — комментарии дает как министр иностранных дел Сергей Лавров, так и глава государства Владимир Путин.

Захарова: Запад не хочет работать с причинами украинского конфликта
