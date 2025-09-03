Умер создатель истребителя Су-25 Юрий Ивашечкин

Мария Щелканова
Мария Щелканова 36 0

Он также был первым и главным конструктором самолета SSJ-100.

Фото: www.globallookpress.com/Roman Denisov, Роман Денисов

Советский и российский авиаконструктор Юрий Ивашечкин скончался на 91-м году жизни. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы Ростеха Леонид Хозин.

«Информация о кончине Ивашечкина верная», — заявил Хозин.

Юрий Ивашечкин — советский и российский авиаконструктор. Начал карьеру в Научно-исследовательскм институте экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения (НИЭИ ПДС). Где разработал модель парашюта Т-4.

С января 1961 года работал в конструкторском бюро П. О. Сухого (ОКБ Сухого). Принимал участие в разработке самолетов Су-9, Су-15, Су-24, Т-4. С марта 1968 года возглавил работы по теме штурмовика Т-8 (также известен как Су-25). В 1980–1985 годах — исполнял обязанности главного конструктора самолета Су-25. С ноября 1985 года работал в ОКБ Микояна.

В 2000 году Ивашечкин стал первым главным конструктором ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

