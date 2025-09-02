Умер звезда «Зеленой мили» актер Грэм Грин

Мария Щелканова
Номинант на премию «Оскар» скончался на 74-м году жизни.

Фото: www.globallookpress.com/CAP/PLF

Канадский актер Грэм Грин скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Грэм Грин, канадский актер, номинированный на премию „Оскар“, и первопроходец Голливуда, скончался в возрасте 73 лет в больнице Торонто после продолжительной болезни», — говорится в публикации.

Грэм Грин — родился в 1952 году. До начала актерской карьеры работал в разных сферах: от бармена до звукооператора. В 1970-х годах начал выступать в театрах Канады и Англии. Роль в фильме «Танцующий с волками» получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а съемки в серии фильмов «Сумерки» принесли огромную популярность.

Грин обладетель наград «Грэмми», «Джемени», имеет звезду на аллее славы в Канаде. В 1990 году женился на актрисе Хиллари Блэкмор. В браке родилась дочь Лилли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умерла грузинская певица Манана Менабде.

