Приглашение было: в России ждут Трампа

Захарова: Москва ожидает ответного визита Трампа

Москва ожидает ответного визита президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что приглашение было сделано по итогам встречи лидеров на Аляске.

Захарова подчеркнула, что инициатором приглашения выступил президент России Владимир Путин, который лично обратился к американскому коллеге с предложением посетить страну.

По словам дипломата, вопрос о сроках визита пока остается открытым и находится в ведении администраций глав двух государств.

Встреча лидеров России и США состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры продолжались около трех часов, в них участвовали главы внешнеполитических ведомств и основные советники с обеих сторон. Путин по итогам саммита заявил, что главным предметом дискуссии стало урегулирование ситуации вокруг Украины.

Во время совместной пресс-конференции Трамп положительно оценил приглашение посетить Москву и отметил, что рассматривает такую возможность.

