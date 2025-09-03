Захотите позвонить сами: в МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В последние несколько месяцев эта схема стала самой популярной среди злоумышленников.

МВД: мошенники пытаются заставить россиян звонить по неизвестным номерам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Министерстве внутренних дел России сообщили о появлении новой уловки мошенников, которые вынуждают россиян самостоятельно звонить по неизвестным номерам. Информация об этом опубликована в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников», — указали в сообщении ведомства.

По данным МВД, для реализации схемы преступники создают видимость угрозы. Они могут утверждать, что взломан аккаунт на «Госуслугах» или произошла утечка персональных данных. После этого гражданину отправляется сообщение с номером, по которому предлагается позвонить. На другом конце линии, как уточнили в министерстве, окажется сотрудник мошеннического колл-центра.

Ранее гендиректор компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров отметил, что в схемах обмана все активнее используются технологии подделки голосов. По его словам, для имитации чужой речи достаточно записи длительностью около 30 секунд.

