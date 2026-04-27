Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Адвокат Власова: хорошая кредитная история россиян стала приманкой мошенников

Мошенники ищут людей с хорошей кредитной историей и уговаривают их оформить ипотеку на псевдовыгодных условиях. Об этом Lenta.ru рассказала адвокат Ольга Власова.

По словам эксперта, обрабатывая жертву, злоумышленники обещают не только взять на себя все обязанности по погашению кредита за жилье, но и выплатить денежную компенсацию. При этом, как уверяют мошенники, кредитная история их «клиента» останется кристально чистой. Как правило, люди верят голосу в трубке и охотно подписывают такую «выгодную» сделку.

На самом же деле происходит следующее: как только человек оформляет недвижимость на дроппера — участника мошеннической схемы, то деньги исчезают, а у обманутого остаются большие долги и суды с банками за право жить в «купленной» квартире.

«Когда вам предлагают оформить ипотеку, обещая якобы выгодные условия (также это может случиться с гражданами другой страны, которые решили переехать в Россию и приобрести жилье), скорее всего, это обман», — сказала Власова.

Также адвокат призвала не доверять разного рода рекламам, звонкам и даже сайтам. Она отметила: злоумышленники могут с легкостью его подделать под официальный и «выкачивать» деньги у доверчивых людей.

Ранее в Госдуме раскрыли новую схему обмана россиян. Мошенники выбрали новой целью родителей, в том числе многодетных. Под видом специалистов они звонят россиянам и предлагают помощь с оформлением новой семейной налоговой выплаты, требуя за работу деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.