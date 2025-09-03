«Не несет ответственности»: Мерц раскритиковал инициативу фон дер Ляйен

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Канцлер Германии подчеркнул, что решения о военной поддержке не входят в компетенцию Евросоюза.

Мерц открестился от слов фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине

Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

Мерц раскритиковал инициативу фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

Евросоюз не может самостоятельно принимать решения об отправке войск на Украину в качестве гарантий безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Евросоюз не несет ответственности за решения о военной поддержке Украине», — приводит его слова агентство dpa.

Мерц подчеркнул, что вопрос военной помощи Киеву остается делом государств, входящих в так называемую «коалицию желающих». По его словам, рассматривать долгосрочные гарантии безопасности Украины можно только после прекращения боевых действий или заключения мирного соглашения.

Мерц также добавил, что даже в этом случае будут существовать серьезные оговорки относительно возможности направления немецких военных на украинскую территорию. Подобное решение должно быть одобрено парламентом страны.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о существовании у Европы «довольно четкого плана» по размещению войск на Украине после подписания мирного договора.

Эту позицию раскритиковал и министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что Евросоюз не обладает полномочиями в вопросах отправки войск и назвал подобные заявления преждевременными.

