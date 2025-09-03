Изюминка ВЭФ: парад парусов прошел в Амурском заливе
Участие в нем приняли около 200 судов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Одной из красивых и запоминающихся изюминок Восточного экономического форума стал парад парусов.
В акваторию Амурского залива вышли около двухсот судов. Российские, китайские и корейские экипажи, а еще несколько смешанных команд из США, Индии, Австрии, Канады и других стран показали свое мастерство.
В смотре участвовали яхты различных классов: от детских парусников до больших учебных кораблей. Например, экипаж легендарного фрегата «Надежда» заступил на вахту всего две недели назад. Курсанты впервые вручную расправили все паруса. Корабль будет курсировать вдоль берега, а небольшие яхты поучаствуют в гонках.
