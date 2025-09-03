Препарат «Оземпик» импортозаместили в России

Отечественный рынок полностью обеспечен несколькими аналогами.

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Популярный при лечении сахарного диабета второго типа и ожирения препарат «Оземпик» полностью импортозаместили в России, об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Разработано сразу несколько аналогов взамен ушедшего с российского рынка «Оземпика». Действующее вещество — семаглутид.

«На сегодняшний день полностью обеспечен рынок российскими уже лекарственными препаратами», — приводит ТАСС слова Самойловой.

Руководитель Росздравнадзора подчеркнула, что все лекарственные препараты подлежат обязательному тщательному контролю. Соответствующие лаборатории открыты во всех федеральных округах. В этом году одна из них начала работу в Донецке.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно делать для предотвращения диабета. Врач-эндокринолог Ксения Потмальникова рассказала, регулярное употребление каких вредных продуктов может привести к развитию болезни.

Кроме того, образ жизни, режим сна и вредные привычки влияют на развитие диабета не меньше. Важно высыпаться и контролировать уровень стресса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

