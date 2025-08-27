Диабет под контролем: эндокринолог рассказала, как предотвратить болезнь

|
Мария Щелканова
Опасность представляют питание с высоким содержанием сахара и нездоровый образ жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Причиной развития сахарного диабета второго типа является неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-эндокринолог Ксения Потмальникова.

Эксперт заявила, что регулярное употребление вредных продуктов приводит к развитию болезни.

«Опасно питание с высоким содержанием сахара. Например, частое употребление сладких газированных напитков, конфет и других сладостей, выпечки, фастфуда, переработанного мяса и жирной пищи», — уточнила врач.

Кроме того, образ жизни, режим сна и вредные привычки влияют на развитие диабета не меньше.

«Для профилактики диабета важно сменить пагубные привычки на здоровый образ жизни, включающий правильное питание, регулярные физические нагрузки, полноценный сон и контроль уровня стресса», — добавила Потмальникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям. Если человек увлечен делом и получает положительные эмоции, то организм становится менее восприимчив к стрессам.

