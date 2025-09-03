Музыканты из России и Китая дали концерт на Приморской сцене Мариинки

Первый день ВЭФ завершился яркой культурной программой.

Стартовый день Восточного экономического форума завершился яркой культурной программой.

Большой концерт прошел на Приморской сцене Мариинского театра. Свое искусство там представили музыканты и исполнители из России и Китая. Они подготовили для зрителей фрагменты самых популярных мировых произведений.

Впрочем, Восточный экономический форум — это настоящий калейдоскоп событий. Только сессий запланировано сотни. На остров Русский приехали участники из более чем семи десятков стран. А всего ждут порядка пяти тысяч гостей.

