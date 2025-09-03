Путин: фильм «Красный шелк» стал первой ласточкой в совместном кинематографе с КНР

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

На данный момент страны работают и над другими совместными фильмами.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Путин: идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит Си Цзиньпину

Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая исходила от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай.

Российский лидер рассказал, что на одном совместном с председателем КНР мероприятии он обратил внимание, что попасть на китайский рынок отечественным кинопроизводителям трудно. И тогда Си Цзиньпин сказал: «Давайте производить совместные картины, тогда рынок будет открыт».

«Вот одна из первых ласточек — это „Красный шелк“. Я не видел этого фильма, но знаю, что будет презентация буквально завтра. Фильм пользуется популярностью, и люди смотрят его с удовольствием», — поделился Путин.

Он отметил, что уже есть планы на будущие совместные проекты России с Китаем в сфере кино. Президент РФ добавил, что это хорошая возможность выйти на огромный китайский рынок.

Премьера фильма «Красный шелк» пройдет в Пекине 4 сентября, а с 6 сентября он станет доступен в прокате по всей территории страны.

Президент России Владимир Путин принял участие в 25-м саммите ШОС, который проходил с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что показ фильма «Красный шелк» в Китае пройдет с «погружающей» технологией.

