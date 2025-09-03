ВС РФ наступают успешно: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО

Путин: ВСУ неспособны вести крупномасштабные операции на полях СВО

На пресс-конференции по итогам визита в КНР президент РФ Владимир Путин заявил, что все группировки ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации наступают успешно.

По его оценке, украинские войска не способны проводить крупномасштабные наступательные операции и в основном пытаются удерживать рубежи.

Президент отметил, что противник реагирует на российское наступление переброской наиболее боеспособных подразделений из одних участков боевых действий в другие, которые считает более критичными. В качестве примера он привел ситуацию на сумском направлении: по его словам, оттуда была переброшена 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада на другой участок, а на ее место поставили менее боеспособное подразделение.

Путин подчеркнул, что подобные перестановки происходят по всей линии боевого соприкосновения: боеготовые силы перемещают с одного участка на другой, чтобы закрыть возникшие пробелы.

Он также заявил, что резервы у украинской стороны уменьшаются, а уровень укомплектованности боеготовых подразделений составляет, по его словам, около 47–48%, что, по его мнению, приближает ситуацию к критической черте.

