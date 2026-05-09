Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы

Ранее бойцы прошли торжественным маршем по Красной площади.
Президент России Владимир Путин пожал руки участникам специальной военной операции после парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее парадные расчеты прошли торжественным маршем по Красной площади. Также на экране трансляции мероприятия продемонстрировали работу всех видов и родов войск Вооруженных сил России, в том числе в зоне специальной военной операции.
Парад начался с выноса государственного флага России и Знамени Победы. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил о готовности Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, после чего состоялась минута молчания в память о погибших бойцах Красной Армии.
Участие в параде также принял расчет военнослужащих из Корейской народной армии. Солдаты и офицеры из КНДР выполняли боевые задачи вместе с бойцами ВС РФ в Курской области, освобождая регион от украинских боевиков. После окончания парада Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
