Около десяти миллионов россиян имеют хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), но большинство из них даже не знают о диагнозе.

Пульмонолог Авдеев: «кашля курильщика» не существует

Фото: 5-tv.ru

Главный пульмонолог Минздрава развеял миф о кашле курильщика и одышке

Одышка и хронический кашель не являются нормой для людей в возрасте 50-60 лет, заявил Lenta.ru академик РАН и главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, понятия «кашель курильщика» в медицине не существует, и на самом деле свидетельствует о наличии серьезных хронических воспалений.

Наиболее распространенной проблемой остается то, что сами пациенты не спешат обращаться за медицинской помощью. К примеру, человек, имеющий вредные привычки, такие как курение, и занятый на производстве с опасными условиями, начинает замечать у себя кашель. Он считает это обычным «кашлем курильщика», хотя в медицинской практике такого термина не существует — на деле это уже сигнал о развитии хронического воспалительного процесса, пояснил эксперт.

По мнению специалиста, одышка при обычных физических нагрузках в 50-60 лет также не является нормой. Ранняя диагностика и своевременное лечение ХОБЛ позволят существенно улучшить состояние организма и продлить активность.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых вредных закусках к алкоголю.

«Такого понятия не существует»: пульмонолог развеял миф о «кашле курильщика»
