Зеленский заявил о теоретическом характере «коалиции желающих»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Инициатива объединяет более 30 стран, проявляющих готовность к участию в конфликте.

Зеленский указал на теоретический характер «коалиции желающих»

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Франция и Великобритания являются «коалицией желающих» по оказанию военной поддержки Украине. Однако пока она выглядит теоретической. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сегодня мы стоим перед еще одной инициативой, лидерами этой инициативы в Европе являются Франция и Британия — это „коалиция желающих“. Сегодня она выглядит пока что теоретически», — говорится в публикации.

Однако Зеленский уточнил, что веры в эту коалицию он не теряет.

В ближайшее время, 4 сентября, в Париже состоится встреча «коалиции желающих» под председательством Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на которой планируется обсудить вопросы военной помощи и гарантий безопасности для Украины. Также ожидается, что лидеры попытаются связаться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украине крайне важна поддержка США, а также усиление санкций против России. Вместе с тем он отметил, что некоторые решения принимаются слишком медленно, а Украине требуются дополнительные системы противовоздушной обороны.

Инициатива «коалиция желающих» объединяет более 30 стран, главным образом европейских, проявляющих готовность к участию в конфликте на Украине. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин пригласил Зеленского приехать в Москву при его готовности к переговорам.

