На гребне Тихого: туризм на Дальнем Востоке набирает обороты

Туризм на Дальнем Востоке набирает обороты

За первые шесть месяцев 2025 года количество туристических поездок в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) превысило отметку в 3 млн. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Как отмечают эксперты, интерес к региону усиливают обеспеченные туристы, которые отказались от зарубежных направлений в пользу внутренней экзотики. Однако дальнейшему развитию мешают нехватка качественного размещения, слабая инфраструктура маршрутов и высокие цены на авиабилеты. Подробности — в материале «Известий».

Рекордный прирост поездок

С января по июнь 2025 года турпоток в ДФО составил 3 миллиона поездок, что на 12% превышает показатели за тот же период 2024 года. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, приуроченном к Восточному экономическому форуму, с которым ознакомились «Известия».

Рост числа туристов стал самым значительным с 2022 года, указали в банке. По объему поездок Дальний Восток обошел Северо-Кавказский федеральный округ на 25%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В целом по стране, по данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, россияне совершили 41,4 млн туристических поездок — это на 7% больше, чем за тот же период годом ранее.

Наибольшим спросом у туристов пользуются Приморье (820 тыс. поездок), Хабаровский край (520 тыс.), Республика Бурятия (350 тыс.) и Камчатка (300 тыс.), указано в отчете РСХБ.

При этом около 45% турпотока приходится на «серую зону», рассказала Марина Мережко, партнер Commonwealth Partnership. Это путешественники, размещающиеся у родственников, в частном секторе или выбирающие формат дикого отдыха — в палатках и автокемперах.

Что влияет на рост интереса

Среди факторов, способствующих росту турпотока в регион, в исследовании названы природные объекты — нацпарки и заповедники, а также развитие сельского туризма. Количество коллективных средств размещения в сельской местности, по оценкам аналитиков, с 2020 по 2024 год увеличилось вдвое и достигло 1 тыс. объектов.

Дополнительным стимулом стало увеличение числа иностранных туристов. По словам представителя Минвостокразвития, в 2024 году этот показатель достиг 349,4 тыс. человек, что стало рекордом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Дальний Восток превращается из труднодостижимого направления в массовое, сообщил источник «Известий» в крупной турфирме. В условиях ограничений на поездки в зарубежные страны россияне стали искать экзотику внутри страны — Долина гейзеров, вулканы Камчатки, Ленские столбы, Остров Врангеля.

По данным источника «Известий» в крупной нефтяной компании, бизнес-туризм также растет. Благодаря близости региона к Китаю и Японии проще выстраивать деловые контакты с азиатскими партнерами: «далеко не каждый из них готов лететь на бранч в Москву», — отметил он.

Исполнительный директор Союза агентств делового туризма Павел Васин сообщил, что доля деловых туристов во Владивостоке может достигать 55–65%, а во время ВЭФ — до 80–90%.

Развитию туризма в ДФО способствовали и крупные инвестпроекты, уточнили в Минвостокразвития.

Прежде всего это флагманы федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал»: всесезонный курорт в Хасанском районе Приморья (30 млрд рублей инвестиций) и «Волшебный Байкал» в Бурятии (54,8 млрд рублей), добавили в ведомстве.

Что тормозит развитие отрасли

Несмотря на положительную динамику, темпы роста могли бы быть выше, считают эксперты. Основной проблемой остается недостаток качественного номерного фонда — отелей 3–5 звезд, указала Марина Мережко.

По ее словам, основную долю размещения составляют мини-гостиницы, базы отдыха и гостевые дома, которые, хотя и подходят для лета и высокого сезона, не могут обеспечить комфортный отдых круглый год. Причины — слабая инфраструктура, недостаток условий для семейного и оздоровительного отдыха, спорта и мероприятий.

По информации CMWP, к началу 2025 года в регионе насчитывалось 64,5 тыс. номеров в 2,5 тыс. КСР. Еще не менее 14 тыс. номеров функционируют вне официальной статистики. Кроме того, около 12 тыс. квартир и домов сдаются посуточно.

Среди других проблем — слабая транспортная доступность. Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев отметил, что перелет из центральной части России в крупные города ДФО занимает от семи до девяти часов, а стоимость авиабилетов нередко выше, чем по популярным азиатским направлениям.

Так, по данным Coral Travel, тур в ОАЭ (Дубай, Рас-эль-Хайма, Аджман) в среднем стоит 66–69 тыс. рублей на человека за неделю. Тур в китайский Хайнань у Pegas Touristik обойдется в 106–122 тыс. рублей. При этом поездка из Москвы на Камчатку на семь дней с перелетом может стоить 120–170 тыс. рублей, на Сахалин — около 179 тыс., во Владивосток — от 111 до 208 тыс., следует из данных Level.Travel.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно статистике «Яндекс Путешествий», средняя цена билета из Москвы во Владивосток с января по август составила 22,6 тыс. рублей — на 29% выше прошлогоднего уровня. Перелет в Южно-Сахалинск подорожал на 15%, до 26,5 тыс. рублей, в Петропавловск-Камчатский — на 13%, до 29,6 тыс. рублей. Авиабилет в Хабаровск обошелся в среднем в 18,7 тыс. рублей — это на 9% больше, чем год назад.

Выросли и расходы деловых путешественников, сообщили в компании «Аэроклуб». По их информации, билет бизнес-класса в одну сторону перед ВЭФ в этом году стоил в среднем 308 тыс. рублей — на 13% дороже, чем в 2024 году. Экономкласс вырос в цене на 24%, до 44,5 тыс. рублей. При этом каждый четвертый рейс выполнялся в бизнес-классе. Из Москвы на форум отправились 60% делегатов.

Как отметил Роман Гареев, поездка на поезде с запада России до ДФО может занять до 160 часов, что делает её неприемлемой для туристов с ограниченным отпуском. Также он подчеркнул, что слабое развитие автодорог и отсутствие устойчивой мобильной связи в отдаленных районах отталкивают самостоятельных туристов, которым важно использовать навигацию и доступ к интернету.

По словам эксперта, ночь в трехзвездочной гостинице во Владивостоке в сезон обойдется в 5–7 тыс. рублей, а на Камчатке — на 20–30% дороже.

Марина Мережко добавила, что спрос на отдых в регионе опережает темпы развития инфраструктуры, особенно с учетом активной рекламной кампании ДФО на внутреннем рынке. Это ведет к росту цен в пик сезона и увеличению доли неофициального сектора, что ухудшает качество предоставляемых услуг.

Сервис в такие периоды страдает, а инфраструктура работает с перегрузкой, отметила она. Это влияет как на туристов, так и на жителей региона. Как заключил Роман Гареев, основным двигателем спроса сейчас остаются туристы с доходом выше среднего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.