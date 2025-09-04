Очередной пришелец: астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей

Астероид размером с челябинский метеорит пролетел мимо Земли

К Земле на минимальное расстояние приблизился астероид размером с челябинский метеорит. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние примерно в 18 часов по московскому времени», — отметили исследователи.

Уточняется, что небесное тело пролетело внутри лунной орбиты. Астероид был впервые замечен всего две недели назад, 18 августа. До этого момента о данном теле известно не было.

Специалисты отметили, что размер объекта примерно сопоставим с челябинским метеоритом, столкнувшимся с Землей 15 февраля 2013 года. Эксперты отнесли астероид к группе Аполлонов, то есть орбита космического объекта пересекает земную с внешней стороны.

Подчеркивается, что угрозы для нашей планеты астероид не представлял.

«Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)», — уточняется в материале.

