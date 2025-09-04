Очередной пришелец: астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 16 0

Объект был впервые замечен всего две недели назад.

Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей

Фото: 5-tv.ru

Астероид размером с челябинский метеорит пролетел мимо Земли

К Земле на минимальное расстояние приблизился астероид размером с челябинский метеорит. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние примерно в 18 часов по московскому времени», — отметили исследователи.

Уточняется, что небесное тело пролетело внутри лунной орбиты. Астероид был впервые замечен всего две недели назад, 18 августа. До этого момента о данном теле известно не было.

Специалисты отметили, что размер объекта примерно сопоставим с челябинским метеоритом, столкнувшимся с Землей 15 февраля 2013 года. Эксперты отнесли астероид к группе Аполлонов, то есть орбита космического объекта пересекает земную с внешней стороны.

Подчеркивается, что угрозы для нашей планеты астероид не представлял.

«Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)», — уточняется в материале.

Ранее группа гарвардских астрофизиков обнаружила межзвездный объект 3I/ATLAS, который сразу окрестили кораблем пришельцев. Причиной таких догадок стала необычная траектория полета. Как утверждают ученые, космический корабль может приблизиться к Марсу, Юпитеру и Венере для установки шпионских устройств для наблюдения за землянами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на активной области Солнца зафиксировали скачок энерговыделения.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Очередной пришелец: астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
