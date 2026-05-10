Ушаков анонсировал скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву

Помощник президента России подчеркнул, что США не уходят от темы украинского урегулирования.

Ушаков: Уиткофф и Кушнер скоро приедут в Москву

Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

Украинский кризис

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер «достаточно скоро» прибудут с визитом в российскую столицу. Об этом в беседе с автором программы «Вести» Павлом Зарубиным сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», — сказал Ушаков.

По его словам, интенсивность телефонных контактов между Москвой и Вашингтоном остается на высоком уровне, что подтверждает —  американская сторона не бросает попыток найти развязку украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина никогда не была договороспособной. Дипломат подчеркнул, что началом послужил еще все госпереворот в Киеве, после которого договоренности перестали выполняться — в том числе Минские соглашения, а также переговоры в Стамбуле в 2022 году.

