Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ: программа мероприятий

Прежде всего, президент по видеосвязи торжественно запустит новые объекты.

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Начинаем выпуск с кадров из Владивостока, куда прибыл Владимир Путин. Сегодня он примет участие в работе Восточного экономического форума. Прежде всего, президент по видеосвязи торжественно запустит новые объекты. Так, на Камчатке откроется краевая больница, оснащенная передовым оборудованием и вертолетной площадкой. Здесь будут проводить операции по 20 направлениям, в том числе уникальные для Региона.

В Хабаровске готов приять первых пассажиров новый международный терминал аэропорта. Пропускная способность — 600 человек в час. В числе ключевых направлений — крупнейшие города Юго-восточной Азии. Аэровокзальный комплекс станет самым большим на Дальнем Востоке.

Также Владимир Путин официально откроет первую в России частную железную дорогу. По ней будут перевозить уголь от месторождения в порт на побережье Охотского моря. А уже с полудня у президента запланирован ряд двусторонних встреч. Владимир Путин побеседует с премьер-министрами Лаоса и Монголии.

