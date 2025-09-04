«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 65 0

По словам заслуженного артиста РФ, певец является хорошим автором.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Михаил Шуфутинский назвал Егора Крида мастером своего дела

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский в беседе с 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском дворце заявил, что певец Егор Крид является мастером своего дела и очень приятным человеком.

«Егор замечательный человек, мастер своего дела, может очень много рассказать вам об объективах, о микрофонах, о музыке тоже. Он отличный автор и исполнитель прекрасный. Он мне очень нравится», — отметил певец.

Шуфутинский добавил, что именно благодаря положительным качествам Егора он записал с ним дуэт.

По словам артиста, Крид не пришел на его концерт, так как уже посещал мероприятие в прошлом году.

«Мы уже выступали с ним здесь. Это раз. А второе — я не очень был готов снова его приглашать. Мы все — занятые люди. Ну и зачем повторяться?» — заявил заслуженный артист.

Михаил Шуфутинский записал совместно с Егором Кридом новую версию песни «Третье сентября» в 2022 году. Впервые композиция прозвучала в 1993-м, после чего обрела всенародную любовь. Песня стала символом начала осени и вызвала появление в русскоязычном интернете мемов и традиций, в том числе «Шуфутинова дня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Михаил Шуфутинский числится в списке украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:51
«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
6:30
«Отдает отчаянием»: Захарова ответила на сообщения о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен
6:12
Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ: программа мероприятий
6:00
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Спустя 45 лет: селебрити на красной дорожке сериала «Москва слезам не верит»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
Почему 3 сентября? Михаил Шуфутинский раскрыл тайну популярной песни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025