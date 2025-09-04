«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде

Михаил Шуфутинский назвал Егора Крида мастером своего дела

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский в беседе с 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском дворце заявил, что певец Егор Крид является мастером своего дела и очень приятным человеком.

«Егор замечательный человек, мастер своего дела, может очень много рассказать вам об объективах, о микрофонах, о музыке тоже. Он отличный автор и исполнитель прекрасный. Он мне очень нравится», — отметил певец.

Шуфутинский добавил, что именно благодаря положительным качествам Егора он записал с ним дуэт.

По словам артиста, Крид не пришел на его концерт, так как уже посещал мероприятие в прошлом году.

«Мы уже выступали с ним здесь. Это раз. А второе — я не очень был готов снова его приглашать. Мы все — занятые люди. Ну и зачем повторяться?» — заявил заслуженный артист.

Михаил Шуфутинский записал совместно с Егором Кридом новую версию песни «Третье сентября» в 2022 году. Впервые композиция прозвучала в 1993-м, после чего обрела всенародную любовь. Песня стала символом начала осени и вызвала появление в русскоязычном интернете мемов и традиций, в том числе «Шуфутинова дня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Михаил Шуфутинский числится в списке украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.