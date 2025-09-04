Конгрессвумен Мейс потребовала суда над принцем Эндрю

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Политик заявила, что уголовное дело должно стать логичным шагом после публикации новых документов.

Конгрессвумен Мейс потребовала начать судебное разбирательство над принцем Эндрю

Фото: www.globallookpress.com/Rick Gold/Capital Pictures

Конгрессвумен США Нэнси Мейс социальной сети X призвала начать судебное разбирательство над принцем Эндрю, младшим братом короля Великобритании Карла III, в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна.

«Итак, когда же мы призовем принца Эндрю к ответственности за потенциальные преступления на территории США? Это будет правильным следующим шагом (после публикации материалов. — Прим.ред.)», — заявила Мейс.

По словам конгрессвумен, необходимо сосредоточиться на установлении всех виновных и дать возможность жертвам и американскому обществу пройти через процесс исцеления.

Джеффри Эпштейн был арестован весной 2019 года по обвинению в торговле людьми и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. В августе того же года он покончил с собой в нью-йоркском исправительном центре. Следствие указывало, что с 2002 по 2005 годы он устраивал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Манхэттене.

В январе 2024 года была обнародована часть документов с именами более 150 человек, связанных с делом. Среди них оказались бывший президент США Билл Клинтон, принц Эндрю и основатель Microsoft Билл Гейтс. После публикации этих материалов издание The Mirror сообщило, что герцог Йоркский заперся в доме и не знал, как действовать дальше.

Кроме того, в июле нынешнего года президент США Дональд Трамп обратился в Минюст с просьбой раскрыть все показания жюри присяжных по делу Эпштейна. Однако суд Флориды отклонил это прошение, и позднее глава Белого дома резко выразил свое недовольство ситуацией.

