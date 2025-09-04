Конгрессвумен Мейс потребовала суда над принцем Эндрю

Конгрессвумен США Нэнси Мейс социальной сети X призвала начать судебное разбирательство над принцем Эндрю, младшим братом короля Великобритании Карла III, в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна.

«Итак, когда же мы призовем принца Эндрю к ответственности за потенциальные преступления на территории США? Это будет правильным следующим шагом (после публикации материалов. — Прим.ред.)», — заявила Мейс.

По словам конгрессвумен, необходимо сосредоточиться на установлении всех виновных и дать возможность жертвам и американскому обществу пройти через процесс исцеления.

Джеффри Эпштейн был арестован весной 2019 года по обвинению в торговле людьми и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. В августе того же года он покончил с собой в нью-йоркском исправительном центре. Следствие указывало, что с 2002 по 2005 годы он устраивал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Манхэттене.

В январе 2024 года была обнародована часть документов с именами более 150 человек, связанных с делом. Среди них оказались бывший президент США Билл Клинтон, принц Эндрю и основатель Microsoft Билл Гейтс. После публикации этих материалов издание The Mirror сообщило, что герцог Йоркский заперся в доме и не знал, как действовать дальше.

Кроме того, в июле нынешнего года президент США Дональд Трамп обратился в Минюст с просьбой раскрыть все показания жюри присяжных по делу Эпштейна. Однако суд Флориды отклонил это прошение, и позднее глава Белого дома резко выразил свое недовольство ситуацией.

