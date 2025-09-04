Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Четвертого сентября с полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Над Ростовской областью было сбито 24 дрона — половина от общего числа. Еще четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и 16 — над Черным морем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

