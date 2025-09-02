Над регионами РФ за три часа силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ

Больше всего дронов уничтожили над акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
За три часа средства противовоздушной обороны России перехватили уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами РФ и над акваторией Черного моря. Об этом этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что десять дронов были сбиты над акваторией Черного моря. Над территорией Республики Крым и Ростовской области средства ПВО перехватили и уничтожили по семь беспилотников. Два БПЛА сбили над Брянской областью. Также один дрон был уничтожен в небе над Белгородской областью.
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА.
