Над регионами РФ за три часа силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ

За три часа средства противовоздушной обороны России перехватили уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами РФ и над акваторией Черного моря. Об этом этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что десять дронов были сбиты над акваторией Черного моря. Над территорией Республики Крым и Ростовской области средства ПВО перехватили и уничтожили по семь беспилотников. Два БПЛА сбили над Брянской областью. Также один дрон был уничтожен в небе над Белгородской областью.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

