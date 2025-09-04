Памятные даты: какие праздники отмечают 4 сентября 2025 года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

День весьма примечателен — он порадует и верующих людей, и любителей спорта.

Памятные даты: какие праздники отмечают 4 сентября 2025 года

Фото: © РИА Новости/Марина Юрченко

Сегодня отмечают день рождения игры «Что? Где? Когда?»

В четверг, 4 сентября, православные верующие почитают память преподобного Исаакия Оптинского. Любители телевидения — отмечают полвека популярной игры «Что? Где? Когда?», а спортсмены радуются наступившим дням боевого искусства тхэквондо и стрельбы из лука. Об этом пишет URA.RU.

Исаакий Оптинский — выдающийся духовный деятель XIX века. Родился в 1810 году в семье состоятельных купцов, широко прославившихся своей благотворительностью и строгим христианским укладом. При жизни преподобный имел высокое положение настоятеля, но при этом отличался смирением и простотой.

Еще одна историческая личность, чью память чтят сегодня — мученик Агафоник Никомидийский, пострадавший за веру в IV веке. Вернее сказать, сегодня отмечается день «Агафона Огуменника», названный в его честь. Другая составная часть названия — «огуменник» — означает место, где находилось гумно для хранения и обработки зерна.

Далее — 50-летие «Что? Где? Когда?». Первый выпуск программы вышел в эфир 4 сентября 2025 года. Создатель — Владимир Ворошилов. Изначально шоу задумывалось, как семейная викторина, но быстро стала популярной и превратилась в интеллектуальный клуб.

