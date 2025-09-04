Унылая пора: как не впасть в осеннюю хандру

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 30 0

Сокращение светового дня может вызвать апатию и раздражительность, но с ними реально справиться.

Период депрессий: как справится с осенней хандрой

Фото: 5-tv.ru

Психолог Стригунова: пережить смену сезонов поможет физическая активность

Осень — период дождей, начало холодов и сокращения светового дня. Такие климатические изменения влияют на психическое состояние и настроение. О том, как не столкнуться с депрессией, URA.RU рассказала психолог Радмила Стригунова.

По мнению специалиста, смена сезона вызывает апатию, усталость и раздражительность. А наиболее подвержены воздействию молодые и пожилые люди.

«Молодежь сталкивается с этим из-за гормональной перестройки и процессов социальной адаптации, которые часто обостряются в осенний период. Пожилые люди попадают в группу риска из-за сниженной физической активности. Они меньше уже выходят на улицу, из-за холода и дождей, а также из-за чувства одиночества», — объясняет психолог.

Также в красной зоне люди с тревожным типом личности и те, чья работа связана со стрессом.

Специалист поясняет, что справиться с осенней хандрой можно, важно следовать несложным правилам. Следует как можно больше находиться при дневном свете и на свежем воздухе, заниматься физической активностью, правильно питаться, соблюдать распорядок дня и прислушиваться к своему телу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти признаках депрессии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

