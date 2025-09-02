Работа того не стоит: пять признаков депрессии

Невролог Маклакова: чувство вины и мысли о смерти могут говорить о депрессии

В современном мире люди все больше испытывают усталость и упадок сил. Стремление стать «успешнее» путем интенсивной работы без выходных и отпуска зачастую приводит к появлению затяжной депрессии. Врач-невролог «СМ-Клиника» Наталья Маклакова поделилась с Газета.ру, чем отличаются два состояния и как вернуть себе привычный настрой.

«Если вы работаете семь дней в неделю, без выходных и отпусков, а придя домой выполняете еще кучу бытовых дел, то быть уставшим нормально», — отметила Маклакова.

По словам эксперта, усталость можно убрать путем отдыха, прогулок на свежем воздухе, общения с близкими людьми, отпуска и, конечно, же хорошего сна.

Другое дело, когда в игру вступает депрессия, от которой простым отдыхом не отделаться. Как отметила невролог, в основе этого заболевания лежит нарушение выработки серотонина, дофамина и норадреналина.

Среди симптомов, характерных для депрессии, специалист назвала снижение настроения и чувства радости, низкую концентрацию внимания, сложности в принятии решений, падение самооценки или наличие чувства вины, а также мысли о смерти или суицидальные мысли.

Кроме того, невролог отметила, что раннее пробуждение, нарушение памяти и внимания, отсутствие чувства радости и удовольствия от жизни также могут являться признаками депрессии. Врач посоветовала при обнаружении подобных симптомов обращаться к врачу за консультацией и правильным лечением.

«Часто депрессия дебютирует незаметно. Но важно не пропустить ее на самом раннем этапе. Поэтому если у вас есть повышенная утомляемость, которая не проходит в течение двух недель и возникает даже при незначительной нагрузке, а восстановиться не получается или требуется более длительное время, обратитесь к специалисту. Ведь в данном случае, как и с любым другим заболеванием: чем раньше лечить, тем быстрее и лучше эффект получается», —резюмировала Маклакова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему не уходит лишний вес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX