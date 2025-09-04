Бикович отметил важность совместной работы в кино на премьере «Красного шелка»

В Пекин приехали звезды российского кинематографа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Пока политики перемещаются из Китая во Владивосток, в Пекине собрались звезды кинематографа. В столице КНР состоялась долгожданная премьера российско-китайского фильма «Красный шелк».

Показ организовали с использованием технологии, которая позволяет просматривать фильмы со скоростью 120 кадров в секунду, что обеспечивает полное погружение в действие.

В основе сюжета — события, когда решалась судьба отношений Москвы и Пекина. Противостояние разведчиков с самыми разными политическими убеждениями не оставляет зрителя равнодушным до последней минуты. Над грандиозным проектом наши кинематографисты работали вместе. И сегодня они встретились вновь.

«Я сейчас очень рада и волнуюсь», — поделилась актриса Чжэн Ханьи.

«Главное, что у нас начинается обмен и хорошие проекты возникают и делаются, это самое главное. Мечта любого актера — сниматься в хороших проектах», — отметил актер Милош Бикович.

Эту премьеру ждали миллионы жителей страны. Но пока совместный блокбастер увидели далеко не все. В большой прокат в Китае фильм выйдет в субботу.

