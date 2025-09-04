В Роспотребнадзоре рассказали о новой схеме контроля качества продуктов

Попова: новый алгоритм проверок продуктов позволяет точечно выявлять нарушения

Новый алгоритм проверок продуктов, разработанный и внедренный Роспотребнадзором, позволяет точечно выявлять все нарушения. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума — 2025.

Во всех субъектах России в рамках нового подхода каждый месяц проводится масштабный мониторинг: отбирается от 900 до тысячи образцов однотипной продукции. Данные исследования проводят едиными методами по максимально широкому перечню показателей безопасности и качества.

«И лидером по неудовлетворительным показателям оказалась у нас кулинарная продукция. Представляете? Больше, чем каждый второй образец содержал больше бактерий, чем нужно», — поделилась глава ведомства.

Плодоовощная продукция из России показывает наилучшие результаты: уровень нарушений не превышает 2%.

Попова сказала, что вся полученная информация помогает Роспотребнадзору работать с наиболее проблемными группами товаров точечно. На данный момент по итогам мониторинга уже выдано около 600 предписаний и снято с реализации большое количество некачественной продукции.

Глава Роспотребнадзора добавила, что по кулинарной продукции ведомство будет отрабатывать дополнительные методы контроля.

«Мы развиваемся, мы растем, мы хотим сделать так, чтобы потребитель был максимально защищен в нашей стране», — заключила Попова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

