«Это классика»: Калинин предложил способ поддержать рост инвестиций

Президент организации «Опора России»: лизинг может заменить прямые инвестиции

Для роста инвестиций размер ключевой ставки должен быть меньше 10%. Однако в этом году понижения до такого уровня ожидать не стоит. Об этом в студии «Известий» на ВЭФ-2025 заявил президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин.

«Конечно, для инвестиций (Ключевая. — Прим. Ред.) ставка должна быть меньше 10%. Это классика. Но я думаю, что в этом году мы такой ставки не увидим», — поделился Калинин.

Однако он отметил, что прямые инвестиции может заменить лизинг. Калинин привел пример с дочерней компанией корпорации МСП, в которой предусмотрен льготный лизинг в 6% для отечественного оборудования против 8% для иностранного. Подобные меры, по его словам, помогут поддержать отечественного производителя.

«Мы считает, что объемы выдачи по лизингу могут быть существенно увеличены. Сейчас они незначительны ввиду дороговизны лизинга», — заявил специалист.

Как отметил Калинин, лизинг можно поддерживать не за счет бюджета, а за счет инструментов Центробанка.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

