Российские войска зачистили село Кривая Лука на подступах к Славянску

Президент Франции знатно кукарекнул! Приехал в Африку, собрал конференцию и выдал: «Не хочу, мол, больше смотреть на вас сверху вниз. Давайте дальше будем равноправными партнерами». Больше не хочет. Значит, раньше хотел. Значит, раньше рассматривала. И вот теперь, когда из Мали французов выгнали, из Нигера выгнали, из Буркина-Фасо выгнали — теперь Париж готов к «партнерству равных».

Обратите внимание: он выступал в Кении, это вообще-то британская зона влияния. У него на конференции даже вывески на английском. Позорище. И он так надеется переубедить страны, веками страдавшие от колониального гнета, что теперь можно вот так все забыть и перезагрузиться. Но ведь это лицемерие. Впрочем, это у многих в крови.

Директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила, что начинает аудит — страшно произносить — биологических лабораторий за рубежом. Тридцать стран. 120 объектов. Более сорока лабораторий — на Украине. А помните, как нам крутили пальцем у виска, когда мы говорили, что так и есть…? А оно действительно оказывается, что так и есть. Здесь должна быть многозначительная пауза.

Пауза — прежде всего в память об Игоре Кириллове, начальнике войск РХБЗ, который методично выступал с докладами о том, что на территории Украины работают американские биологические лаборатории, что там изучают опасные патогены, что это угроза. Его слушали. Кивали. Называли пропагандой. Смеялись над птицами-переносчиками и генномодифицированными под «русских» вирусами. В декабре 2024 года генерал Кириллов погиб. Его подорвали на выходе из подъезда. Исполнителя поймали, действовал по наводке украинских спецслужб. Заставили замолчать.

И все это время американские лидеры врали. Врали в лицо. Врали под присягой. «Америка, мол, не владеет биолабораториями за рубежом», — говорили. Ну да, не владеет, просто денег дает на исследования и заказывает их. Потому что там среди «аборигенов» можно делать что хочешь.

То, что американская разведка сегодня сама признает, уже задокументировано на освобожденных территориях Украины. Объекты, обнаруженные в ходе специальной военной операции. Следы работы с опасными веществами. Случаи применения отравляющих веществ с дронов, химических агентов при артиллерийских обстрелах.

Вот сейчас все на Западе паникуют из-за хантавируса на круизном лайнере. Всех посадили на карантин, по странам отлавливают заразившихся и тех, кто с ними контактировал. А ведь тот же, царствие небесное, генерал Кириллов еще в 2022 году рассказывал, что был на Украине такой американский проект под кодовым названием UP-8, в рамках которого исследовали геморрагическую лихорадку и хантавирусы.

А что еще можно найти в следующих освобожденных населенных пунктах? Это очень интересный вопрос, ответ на который, надеюсь, мы еще получим. А пока репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева из зоны СВО.

Битва за Славянск переходит в горячую стадию. К городу стягиваются российские войска, постепенно освобождая ближайшие села.

Кривая Лука. Триколор над селом поднимают бойцы 7-й мотострелковой бригады южной группировки войск.

«Враг пытался сопротивляться, но был сломлен нами. Он в основном в опорниках сидит и ждет», — сказал боец 7-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Химик».

Перед генеральным штурмом село зачищали ударные дроны. Беспилотники прочесывали улицу за улицей, просматривая подвал каждого дома. Сложность операции была в том, что Кривая Лука находится в низине и окружена высотами, которые заняли боевики ВСУ. Чтобы сбросить противника, наши расчеты открыли шквальный огонь из ствольной и реактивной артиллерии.

Славянск обходят с двух сторон. На севере идут бои за Татьяновку, с востока продвигаются к Рай-Александровке, фактически разрезая фронт надвое. До города остается около десяти километров. Это значит, что теперь российские расчеты ударных БПЛА постепенно забирают под контроль ключевые трассы, выводя из строя технику противника. На этой технике поставляли все: и боеприпасы, и еду. Родственники застрявших в Рай-Александровке боевиков жалуются, что националистам уже буквально нечего есть.

«Просто шок! Он точно потерял килограммов пятнадцать, не меньше!» — сказала жена боевика ВСУ Галина Телих.

Та же история в Константиновке. После взятия Долгой Балки и Новодмитровки город попал в полуокружение. Город окутан дымом и огнем и постепенно превращается в братскую могилу для сотен боевиков ВСУ. Часть районов уже под контролем российских войск, где каждый жилой квартал фактически арена для битвы беспилотников. Сейчас Константиновское направление — одно из самых горячих. Только одно подразделение каждый день отправляет на охоту свыше 150 бортов.

Еще один важный успех — это взятие Боровой, третьего по величине населенного пункта в Харьковской области. Об этом сообщил начальник генштаба. Теперь с севера давить на Славянско-Краматорскую агломерацию будет намного легче. После перемирия, которое ВСУ нарушили больше двадцати тысяч раз, армия России показывает решительное наступление. И ни атаки беспилотниками, ни попытки уколами разжать клещи вокруг остатков Донбасса не помогут боевикам удержать регион.

