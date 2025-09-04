Премьер-министр Лаоса выступил на пленарном заседании ВЭФ

С главой правительства республики встретился президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса. Завтра вместе с российским лидером должен выступить на пленарном заседании форума. Во время переговоров премьер передал теплый привет Владимиру Путину от президента страны и приглашение посетить Лаос в удобное время

«Вы хорошо знаете нашу страну, хотя в таком качестве посещаете ее впервые. Уверен, что это будет полезная и очень содержательная поездка. Восточный экономический форум предоставляет возможность не только поработать в двустороннем режиме, но и пообщаться с коллегами. У нас большое количество наших партнеров практически всего Тихоокеанского региона. У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами», — отметил президент РФ Владимир Путин.

