«Это его мгновение»: жена Ивана Янковского рассказала об отношении к проектам мужа

Диана Пожарская всегда поддерживает своего мужа Ивана Янковского

Актриса Диана Пожарская на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Национальной Медиа Группы призналась в беседе с 5-tv.ru, что следит за проектами своего мужа Ивана Янковского и всегда его поддерживает.

«Я верю в судьбу. Москва тут ни при чем. Она самодостаточная, большая, красивая, разнообразная. Каждый что-то свое в ней находит априори. Мне кажется всегда. Я вот нашла Ивана (Янковского. — Прим. Ред.)», — поделилась актриса.

Пожарская призналась, что следит за премьерами своего супруга и всегда его поддерживает.

«Это его мгновение, его премьера. Я, как всегда, его поддерживаю, горжусь. Я жду его премьер с нетерпением. Смотрю, горжусь», — рассказала артистка.

На вопрос про ребенка Пожарская ответила, что у них «все хорошо». Также она отметила, что предпочитает оставлять самое сокровенное в тайне. К тому же, по словам Пожарской, она не может «наступить на себя» и рассказывать о том, чего боится.

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором Янковский сыграл одну из главных ролей, расскажет о девушке Ксюше. Она в начале 2000-х приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках — без денег, связей и каких-либо перспектив. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

