Гендиректор НМГ подарила главе CMG архивный номер «Известий» с обращением Сталина

Даниил Ципелев
В выпуске газеты от 4 сентября 1945 года опубликовано заявление верховного главнокомандующего СССР по случаю завершения Второй мировой войны.

Гендиректор НМГ подарила представителю КНР архивный номер «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Гендиректор НМГ Светлана Баланова подарила заместителю главы отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, руководителю China Media Group Шэню Хайсюну архивный номер газеты «Известия» за 4 сентября 1945 года, в котором опубликовано обращение Иосифа Сталина.

В газете напечатано обращение верховного главнокомандующего СССР к народу по случаю завершения Второй мировой войны и подписания Японией капитуляции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ранее стало известно, что генеральный директор НМГ Светлана Баланова и руководитель China Media Group Шэнь Хайсюн посетили премьеру в Китае исторического блокбастера «Красный шелк».

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Красный шелк» получит продолжение.

