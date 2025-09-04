Гендиректор НМГ подарила главе CMG архивный номер «Известий» с обращением Сталина

Гендиректор НМГ Светлана Баланова подарила заместителю главы отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, руководителю China Media Group Шэню Хайсюну архивный номер газеты «Известия» за 4 сентября 1945 года, в котором опубликовано обращение Иосифа Сталина.

В газете напечатано обращение верховного главнокомандующего СССР к народу по случаю завершения Второй мировой войны и подписания Японией капитуляции.

Ранее стало известно, что генеральный директор НМГ Светлана Баланова и руководитель China Media Group Шэнь Хайсюн посетили премьеру в Китае исторического блокбастера «Красный шелк».

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

