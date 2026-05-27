Все стихнет и успокоится? Геомагнитный прогноз на 27 мая

Мария Гоманюк
Под утро индекс Кр может достичь максимального значения.

Какой будет магнитная буря 27 мая 2026 года

Лаборатория солнечной активности РАН: вероятность магнитной бури 27 мая — 16%

Наступления магнитной бури не стоит ждать 27 мая. Геомагнитная обстановка в этот день останется спокойной. Об этом написало издание URA.RU, исходя из данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

Индекс Kp (планетарный индекс геомагнитной активности. — Прим. ред.) останется в «зеленой» зоне. Это означает, что заметного влияния на самочувствие метеозависимых людей и работу электрооборудования не будет.

В течение суток показатель Kp, по прогнозу специалистов, будет колебаться от 2 до 3,5 балла. Максимального значения он может достичь около 6 утра по московскому времени. Как ожидается, такой уровень сохранится примерно до 10 утра.

После этого геомагнитная активность начнет снижаться. Индекс Kp может опуститься до 2 баллов к 18:00, а к 22:00 немного вырасти — до 2,5 балла.

Вероятность магнитной бури 27 мая ученые оценили в 16%. При этом шанс слабых геомагнитных возмущений составил 35%. Такие показатели сказали о том, что серьезных изменений космической погоды в ближайшие сутки не предвидится.

Индекс Ap (показатель среднесуточного уровня геомагнитной активности. — Прим. ред.), по прогнозу, останется на уровне 12. Солнечное радиоизлучение F10.7 может составить около 135. Эти данные тоже указывают на низкую вероятность магнитной бури.

При этом специалисты не исключили, что геомагнитная обстановка может измениться уже в начале июня. Поэтому метеозависимым людям посоветовали следить за обновлениями прогноза космической погоды.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, магнитная буря накрыла Землю из-за дыры на Солнце.

