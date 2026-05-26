Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Липецке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как ранее сообщали в МЧС России, возгорание произошло в частном доме в СНТ «Речное» на улице Садовый тупик. Ему предшествовал хлопок. Погибли две женщины в возрасте 45 и 27 лет, а также девятимесячный ребенок.

По предварительным данным, причина пожара — взрыв неустановленного вещества или предмета.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, здание было серьезно повреждено, произошло частичное обрушение конструкций. Огонь перекинулся на стоящие автомобили и надворные постройки. Под завалами находились люди.

На месте происшествия работало более 40 сотрудников экстренных служб. Также привлекли девять единиц специальной техники. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава региона ранее также прокомментировал сообщения в соцсетях о якобы падении беспилотника, ставшем причиной происшествия. По его словам, оперативные службы опровергли эти сведения.

