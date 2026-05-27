Дедушку привели на место обрушения дома в Липецке, где погибли его родные

Предварительно, три члена семьи Сергея, жителя Липецка, погибли в результате пожара и обрушения частного дома в в СНТ «Речное» на улице Садовый тупик. Пока сотрудники экстренных служб пытались их спасти, мужчина находился в стационаре местной больницы в отделении кардиологии.

Когда Сергею сообщили о случившемся, он приехал на место. На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как внезапно потерявший близких человек выходит со своего участка. Качающегося, его ведут под руки и показывают, что произошло с домом.

В карете скорой помощи Сергей вернулся в больницу. На данный момент рассматривается версия взрыва неустановленного вещества, который и спровоцировал пожар. По словам мужчины, в доме не было ничего взрывоопасного, единственно возможной причиной он считает проблему с газовым оборудованием.

«Я лежал в кардиологии, когда все случилось. Нет, не знаю (из-за чего мог произойти взрыв). Газ и все, больше ничего… Там ничего взрывчатого быть не могло вообще априори. Вообще никак», — сказал Сергей.

Как сообщил ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате пожара здание получило серьезные повреждения и частично обрушилось, огонь также перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. Глава региона опроверг версию о падении беспилотника, а представители областной прокуратуры назвали причиной ЧП взрыв бытового газа.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. По информации источников 5-tv.ru, погибли две женщины в возрасте 45 и 27 лет и девятимесячный ребенок. Представители МЧС заявили, что под завалами найдено одно тело, женское.

