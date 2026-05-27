Британец Гарри Хисман в 98 лет побил рекорд Гиннесса по полету на крыле самолета

Пожилой экстремал благодаря своему испытанию собрал крупную сумму для детского онкологического фонда.

Фото: www.globallookpress.com/Uwe Kazmaier

Британец Гарри Хисман стал живой легендой и самым пожилым человеком, который смог устоять на крыле самолета на высоте в тысячу метров. За несколько дней до 99-летия он вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Во время испытания он опирался на фиксирующую стойку и был пристегнут ремнями безопасности. О своем приключении экстремал рассказал в программе This Morning на телеканале ITV.

Полет Хисмана на крыле биплана 1940-х годов продлился шесть минут. Зрители утреннего шоу остались в восторге от его истории. Благодаря испытанию британец помог собрать более 3700 фунтов (более 356 тысяч в пересчете на рубли. — Прим. ред.) для фонда по борьбе с онкологическими заболеваниями у детей. Для Гарри это важное достижение, ведь из-за смертельного недуга он потерял жену и пасынка.

В годы Второй мировой войны Хисман работал на заводе по производству бомбардировщиков «Москито» (de Havilland DH.98 Mosquito) и планеров, использовавшихся при высадке в Нормандии в 1944-м. На пенсии скучать не захотел. В своем преклонном возрасте он не только решился на рекорд, но и проявил поразительную настойчивость при подготовке к полету. Год назад Гарри с трудом поднимался по лестнице в собственном доме, но начал регулярно заниматься с физиотерапевтом, восстановил силы и вскоре стал народным героем.

Хисман больше года живет в доме престарелых Истхэм в Эссексе, в котором реализуется программа исполнения желаний. Его мечтой был полет на крыле самолета. Вдохновил дедушку старый фильм об американском летающем цирке.

