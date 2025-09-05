С тревожным чемоданом: кто заботится о психическом здоровье россиян

За последние годы сеть государственных психологических учреждений расширилась

Поддержание ментального здоровья граждан сегодня становится одним из ключевых направлений работы системы здравоохранения в России. За последние годы сеть государственных психологических учреждений расширилась, а услуги психотерапевтов и психиатров стали доступны в рамках полиса ОМС. Какие программы существуют для тех, кто ощущает тревожность и обращается за поддержкой, и насколько легко получить помощь — в материале «Известий».

Динамика обращений за психопомощью

Согласно статистике Минздрава, в 2023 году в стране было зафиксировано 3,9 млн граждан с психическими расстройствами — это на 3% меньше, чем десять лет назад. Вместе с тем наблюдается стабильный рост числа консультаций у психологов. Так, в первом квартале 2023 года их количество увеличилось на 15%, а в 2024-м — на 25%.

Данные Института психологии РАН, опубликованные в 2024 году, показывают, что примерно 39% россиян испытывают симптомы депрессивных состояний, а тревожность проявляется у 24% населения. Это указывает на широкое распространение тревожно-депрессивных расстройств.

ВЦИОМ сообщил, что за последние полтора десятилетия число обращений к психологам выросло в два раза. Это может свидетельствовать о повышенной информированности граждан и большей готовности обращаться за профессиональной поддержкой. Основной причиной остаются тревожные состояния: в 2023 году уровень жалоб на страх и тревогу держался в пределах 42–44% на протяжении всего года. Кроме того, высока распространенность симптомов выгорания — 64% респондентов ощущали их в течение последнего года, а 24% сталкивались с постоянным стрессом на работе.

Растущая распространенность среди молодежи

Психолог и психоаналитик Таша Вяземшева отмечает, что текущее психическое состояние россиян можно описать как постоянное напряжение, вызванное затяжным стрессом, социальной нестабильностью и переутомлением. Она подчеркивает, что к специалистам всё чаще обращаются с целым набором жалоб: нарушением сна, апатией, потерей интереса к жизни, профессиональным выгоранием и трудностями в отношениях.

«По моим наблюдениям, в практике, особенно за последние три года, количество обращений с тревожными расстройствами выросло минимум в два раза. Молодежь жалуется на панические атаки и „пустоту“, люди среднего возраста — на хроническую усталость и ощущение, что сил больше нет», — заявила Вяземшева.

Доцент учебного центра ГБУ «НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе» Елизавета Скородумова подчеркнула, что рост обращений за психологической и психиатрической помощью стал заметен после пандемии COVID-19. При этом статистика заболеваний остается неполной — часть случаев не выявляется из-за страха осуждения или отсутствия диагностики.

О том, что психические нарушения начали проявляться в более раннем возрасте, сообщил автор книги «Хэппиномика» Алексей Оносов.

Детские психологи говорят о том, что к ним приводят детей, которым еще нет и десяти лет, а они уже демонстрируют серьезные расстройства поведения и эмоций, рассказал Оносов.

Психиатр и судебный эксперт Антон Шестаков подтвердил, что за последние пять лет ситуация в области психического здоровья населения изменилась заметно.

«Как специалист, работающий как в клинике, так и в судебной экспертизе, могу сказать, что проблема стала более актуальной и заметной. Ко мне чаще всего обращаются пациенты с хронической усталостью, проблемами со сном, паническими атаками и общим снижением жизненной энергии. Профессиональное выгорание стало распространенной проблемой, особенно среди работников здравоохранения, педагогов и социальной сферы», — рассказал Шестаков.

Юлия Ковальчук, заведующая отделением в «ОН КЛИНИК» и психотерапевт-сексолог, отметила рост потребления антидепрессантов — на 17% по сравнению с предыдущим годом. Это стало рекордным показателем за последние пять лет.

Чаще стали обращаться пациенты более молодого возраста. У молодых чаще выявляются пограничное или биполярное расстройство личности. У пациентов после 25 лет самые распространенные диагнозы — расстройство пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство и тревожно-депрессивные расстройства. Если раньше предпочтение отдавалось психотерапии, то теперь это фармакотерапия, а у более образованного контингента — в сочетании с психотерапией, рассказала Ковальчук.

Коуч Игорь Поюров считает, что основная причина ухудшения психологического состояния населения — хронический стресс.

Стресс — это реакция организма на внешние или внутренние ситуации, которые человек не может «переварить» или изменить. Хронический стресс истощает организм, создает постоянный фон тревожности, апатии и раздражительности, объяснил Поюров.

Доступность помощи и программы по ОМС

Эксперты отмечают, что государство предпринимает шаги для улучшения ситуации: работают горячие линии, расширяется сеть профильных служб поддержки, идет обучение медиков по раннему выявлению психических расстройств. Также проводятся информационные кампании, поднимающие осведомленность населения.

Таша Вяземшева отметила, что за последние пять лет появилось больше кризисных центров, горячих линий и программ в рамках ОМС. Однако, по её словам, это скорее рост числа, чем качества.

«Да, консультации по ОМС стали доступнее, но уровень кадровой подготовки и реальные возможности сильно различаются от региона к региону. К сожалению, есть ощущение, что государственная система догоняет потребность, а не опережает ее», — заключила Вяземшева.

Антон Шестаков пояснил, что меры профилактики охватывают несколько направлений. Основная работа ложится на районные психоневрологические диспансеры, где каждый может получить бесплатную консультацию по ОМС.

За последние годы значительно улучшилась материально-техническая база психиатрических учреждений. Внедряются новые методы лечения, появляются современные медикаменты в рамках льготного обеспечения. Однако ключевой проблемой остается нехватка специалистов, подчеркнул Шестаков.

Главврач клиники Маршака Дмитрий Вашкин сообщил, что с 2024 года консультации медицинских психологов стали доступны по ОМС. Право на бесплатную помощь имеют пациенты с диспансерным учетом, ветераны боевых действий, беременные и родившие женщины. По закону приём должен быть назначен в течение двух недель.

В 2025 году россияне могут пройти оценку психического состояния на втором этапе диспансеризации, если врачи посчитают это необходимым. Углубленную диагностику проводят психотерапевт, психолог или врач по медпрофилактике.

Наблюдается положительная динамика оказания психиатрической и психологической помощи, и всё же еще есть куда стремиться. Пока ждать помощи приходится долго, тем более самостоятельно записаться на прием нельзя, направление должен дать терапевт или невролог. Бесплатная помощь часто сводится к базовому медикаментозному лечению и кратким консультациям с узким спектром методов, поделился с «Известиями» Вашкин.

Форматы помощи: очно и онлайн

По словам Елизаветы Скородумовой, организация работы психологических служб варьируется от региона к региону. Большинство консультаций проводятся амбулаторно или через телемедицинские платформы. Несмотря на повышение финансирования, объем предоставляемых услуг всё еще не соответствует запросам населения.

Динамика последних пяти лет позитивная и показывает увеличение количества специалистов, однако скорость роста недостаточна для удовлетворения растущего спроса на услуги. Психиатрическая помощь также доступна по полису ОМС, но доступность квалифицированных врачей-профессионалов остается ограниченной, особенно в отдаленных районах страны, рассказала Скородумова.

По ее словам, записаться на бесплатную консультацию возможно, но с рядом сложностей: низкая информированность населения, дефицит кадров и долгие очереди.

Антон Шестаков сообщил, что в крупных городах средний срок ожидания составляет от двух до трёх недель. В регионах ситуация сложнее — здесь ожидание может доходить до двух месяцев.

Психологическая помощь в рамках ОМС развита гораздо слабее. Бесплатные консультации психологов в основном доступны в рамках специальных программ или в процессе комплексного лечения в стационаре, отметил эксперт.

Ситуация в малых городах

По словам Таши Вяземшевой, наибольшие трудности наблюдаются в небольших населенных пунктах.

«Люди остаются один на один со своими проблемами. Чаще всего они либо уходят в саморазрушающие привычки — алкоголь, зависимости, либо ищут „советы в интернете“. Государственная система пока не нашла работающего ответа на этот вызов. Этот разрыв между столицей и регионами остается ключевой проблемой системы», — рассуждает она.

Скородумова полагает, что для повышения доступности необходимо развивать телемедицину, внедрять дистанционные консультации и обучать местных врачей основам работы с распространенными психическими нарушениями.

Главврач клиники Маршака напомнил, что в 2025 году началась международная программа «Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы», направленная на подготовку новых специалистов. Также действует госпрограмма онлайн-консультаций для регионов.

С чего начинать профилактику

Алексей Оносов считает, что важна не только реакция на последствия, но и работа с причинами. По его мнению, обучать эмоциональной грамотности стоит с самого детства.

«Почему бы не начать внедрять практики эмоциональной саморегуляции с детского сада после соответствующей экспертизы? Представьте: малыш в саду учится не только рисовать и считать, но и понимать свои эмоции, справляться с гневом, находить радость в простых вещах. Вместо того чтобы потом всю жизнь бегать по психологам, человек изначально получает базовые навыки душевного здоровья. Пусть дети с малых лет знают, как управлять своими эмоциями, как строить здоровые отношения, где искать внутренние ресурсы, когда становится тяжело», — предложил Оносов.

Он подчеркивает, что эффективной системе нужна комплексная стратегия, начиная с детства, чтобы формировать устойчивость, а не лечить последствия.

Антон Шестаков отметил, что стигма по-прежнему остается главной преградой.

Он напомнил, что если вы замечаете у себя или у близких признаки стойкого снижения настроения, проблемы со сном, повышенную тревожность или другие симптомы, влияющие на качество жизни, не откладывайте посещение специалиста. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет прогноз.

