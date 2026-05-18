Хвостатая угроза: как избежать заражения хантавирусом

Анастасия Антоненко
Хантавирус Андес от грызунов: как избежать заражения

Неправильная уборка помета грызунов может привести к заражению хантавирусом, поэтому при контакте с экскрементами необходимо использовать перчатки и маску. Об этом рассказал РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

«Не прикасайтесь к мышиным экскрементам руками, без перчаток. Избегайте чистки и выметания помета или, по крайней мере, если вы это делаете, надевайте маску», — подчеркнул эксперт.

Чиккоцци отметил, что особенно строгие меры предосторожности должны соблюдаться на кораблях, поскольку крысы могут попасть на судно во время стоянки и загрязнить товары и продукты.

Кроме того, эпидемиолог напомнил о риске передачи вируса при тесном и длительном контакте с заболевшим человеком. В этом случае следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при гриппе: избегать близкого общения с людьми, у которых есть симптомы заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск завоза хантавируса в Россию. В ведомстве отмечали, что для единственного переносчика заболевания карликового рисового хомяка совершенно не подходит климат в стране, что снижает риск заболевания на территории России.

Тем не менее совместно с пограничной службой на границе усилили меры пропускного контроля для недопущения завоза в РФ хантавируса «Андес».

