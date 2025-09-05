Греф: Россия имеет самый развитый финансовый рынок в мире

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

Для построения многополярности технологии должны быть доступны из нескольких источников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин; 5-tv.ru

РФ имеет самый развитый финансовый рынок в мире. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф на полях ВЭФ-2025.

«Ни Европа, ни Китай не могут сравниться по качеству инструментов, которые есть у нас. Мы это можем привнести», — сказал Греф.

Глава «Сбербанка» отметил, что для построения многополярности технологии должны быть доступны из нескольких источников. Это нужно для того, чтобы обезопасить, к примеру, бизнес: если надежные партнеры не могут предоставить тебе услугу, на этот случай должна быть альтернатива.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

