«Сильная позиция»: в КНР заявили о деамериканизации собственных компаний

В КНР заявили о деамериканизации компаний, попавших под санкции США

Китайским компаниям, оказавшимся под санкциями США, удалось добиться успеха в процессе деамериканизации с точки зрения технологий. Об этом сообщил декан Чунъянского финансового научно-исследовательского института Вэнь Ван в ходе сессии «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-25).

«И сейчас в Китае… наблюдается процесс деамериканизации. Например, компания Huawei за семь лет достигла прогресса в этом направлении с точки зрения предложения своих технологий», — отметил специалист.

По словам Вана, американские санкции являются одним из современных вызовов. Он отметил, что меры наложены на более тысячи китайских и российских компаний.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

