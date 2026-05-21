Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите

ИИ поможет российским космонавтам на орбите

Ожидается, что станция сможет функционировать в полностью автономном режиме.

На перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматизации ключевых процессов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента цифровой трансформации госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Горшкова.

По словам руководителя, современные алгоритмы будут интегрированы в системы управления объектом, обеспечивая стабильную работу модулей в космическом пространстве.

«Искусственный интеллект будет отвечать за управление, за стыковку, за функционирование станции в принципе. То есть космонавты будут в большей степени сосредоточены на научных экспериментах, нежели на управлении самой орбитальной станцией», — пояснил Дмитрий Горшков.

Он подчеркнул, что программное обеспечение для станции будет базироваться на отечественных технологических разработках. Ожидается, что на начальных этапах своего существования РОС сможет функционировать в полностью автономном режиме, не требуя постоянного присутствия людей на борту.

Проект РОС предполагает постепенное наращивание мощностей и расширение функционала. Согласно информации от заместителя генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Кожевникова, полное развертывание станции в ее окончательной конфигурации должно завершиться к 2034 году.

Ранее руководство «Роскосмоса» также указывало на важность создания высокотехнологичной среды, которая позволит минимизировать участие человека в технических операциях. Внедрение ИИ станет важным шагом в цифровой трансформации российской космической отрасли, обеспечивая безопасность стыковок и долговечность эксплуатации сложного оборудования в условиях вакуума.

